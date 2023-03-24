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Саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к членству в Альянсе, - глава МИД Литвы

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Саммит НАТО в Вильнюсе позволит добиться прогресса не только в практической поддержке Украины, но и в приближении Киева к членству в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе крайне важно обсудить с нашими стратегическими партнерами и друзьями возможные результаты саммита и договориться о том, как мы можем укрепить практическое и политическое партнерство НАТО-Украина и еще больше укрепить безопасность восточного фланга", - заявил он на встрече с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс.

"Украина искренне стремится выполнить требования Альянса и присоединится к этому клубу, который также обеспечивает безопасность Литвы", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО будет подписан документ по гарантиям безопасности.

Кроме того, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что ожидает окончания разработки гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле.

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