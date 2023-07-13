Саміт НАТО показав, як далеко РФ відкинули від цілей її вторгнення в Україну, - ISW

Запобігання розширенню НАТО та віддаленню кордонів Альянсу від Росії були одними із заявлених Кремлем цілей перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до НАТО та згодою Туреччини направити протокол про вступ до Альянсу Швеції, ймовірно, свідчить про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

Багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

Ключові висновки ISW: