Саммит НАТО показал, как далеко РФ отбросили от целей ее вторжения в Украину, - ISW

Предотвращение расширения НАТО и отдаление границ Альянса от России были одними из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции направить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль принял и усвоил эти поражения.

Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоизмеримо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.

Ключевые выводы ISW: