Саммит НАТО показал, как далеко РФ отбросили от целей ее вторжения в Украину, - ISW

Саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко полномасштабное вторжение РФ отбросило Москву от первоначальных целей, ради которых и начиналась агрессия против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Предотвращение расширения НАТО и отдаление границ Альянса от России были одними из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.
Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции направить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль принял и усвоил эти поражения.
Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоизмеримо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.
Ключевые выводы ISW:
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