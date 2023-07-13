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Саммит НАТО показал, как далеко РФ отбросили от целей ее вторжения в Украину, - ISW

Фото: саммит НАТО показал, как далеко РФ отбросили от целей вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко полномасштабное вторжение РФ отбросило Москву от первоначальных целей, ради которых и начиналась агрессия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Предотвращение расширения НАТО и отдаление границ Альянса от России были одними из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции направить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль принял и усвоил эти поражения.

Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоизмеримо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.

Ключевые выводы ISW:

  • Украина заключила двусторонние соглашения в области безопасности и обороны во время второго дня саммита НАТО 12 июля.
  • 12 июля украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках.
  • Минобороны РФ сообщило, что ЧВК "Вагнера" практически полностью передала МО вооружение и военную технику.
  • Сообщается, что российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово.
  • Российские и украинские войска продолжали боестолкновения в районе Кременной, где, как сообщается, российские силы добились ограниченных успехов.
  • Украинские силы продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области.
  • ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

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НАТОВторжение России в Украину