Саміт миру по Україні. Хто та чому відмовляється від участі

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Китай не приїде, бо не покликали Росію

Два тижні тому президент Володимир Зеленський запросив на саміт китайського лідера Сі Цзіньпіна. Він закликав не залишатися осторонь глобальних зусиль, проявити лідерство у наближенні миру, а "не паузи між ударами".

Україна розраховувала на участь Пекіна тому, що той має великий вплив на Росію. Причому приїзд Сі Цзіньпіна з самого початку був нереальним, оскільки він не часто відвідує міжнародні форуми. Але до останнього очікувалася участь китайської делегації на чолі з міністром закордонних справ Ваном І чи іншим чиновником.

Днями речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін проігнорує саміт. Причина - невиконані умови. Китайська сторона наполягала на тому, щоб на форумі також була представлена Росія та "чесно обговорювалися всі мирні плани".

"Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи", - додала вона.

Президент Зеленський виключив альтернативні саміти. Він також заявив, що Китай зробив стратегічну помилку, а опосередкована підтримка Росії лише затягуватиме війну.

На його думку, не підтримувати Саміт миру нормально, але зривати його означає підтримку війни. "Робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них - це точно не наближає мир і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", - підкреслив він.

У китайському МЗС відповіли, що Пекін ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Саудівська Аравія швидше за все солідарна з Китаєм

Саудівська Аравія - ще одна країна, яка претендує на роль посередника у мирному врегулюванні між Україною та Росією. У вересні 2022 року за її участі провели один із найбільших обмінів полоненими та звільнити 215 захисників, у тому числі 108 бійців "Азова".

На початку серпня 2023 року Саудівська Аравія приймала міжнародний саміт на рівні політичних радників за участю представників 40 країн. Втім, як і очікувалося, зустріч у Джідді не принесла жодних проривів у питанні миру для України. Тим не менш, Київ досі розраховує на голос Ер-Ріяда.

За даними німецького dpa, на суботу, 1 червня, планувався візит Зеленського до Саудівської Аравії. Дипломатичне джерело повідомило, що президент хотів заручитися підтримкою перед форумом у Швейцарії та зустрітися з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Але врешті-решт поїздку відклали.

Напередодні стало відомо, що Саудівська Аравія не братиме участі у Саміті миру. Причина нібито у тому, що на форумі не буде Росії. Таку інформацію dpa отримало від джерел у дипломатичних колах.

Наразі офіційного підтвердження від Ер-Ріяда немає.

Пакистан перед дипломатичною дилемою

Ще однією запрошеною країною Глобального Півдня є Пакистан. Повідомлялося, що Ісламабад вперше отримав запрошення на подібну конференцію щодо російсько-української війни.

Минулого тижня прес-секретарка МЗС Захра Балоч підтвердила, що участь у саміті розглядається. Але, як пише The Express Tribune з посиланням на джерела, швидше за все Пакистан пропустить його через політику "нейтралітету".

За словами джерел, оскільки на саміт не запросили Росію, він може виявитися марним. При цьому уточнюється, що остаточного рішення про поїздку пакистанської делегації ще не ухвалено.

Зазначимо, з багатьох міжнародних та регіональних питань Пакистан орієнтується на Китай. Однак якби західні країни вмовили взяти участь у саміті, це не було б великим сюрпризом, наголошують у виданні.

Пакистан за два роки жодного разу не засудив російське вторгнення до України та кілька разів утримувався від голосування за відповідні резолюції до ООН. Проте відправляв гуманітарну допомогу, а також були публікації про нібито таємні поставки боєприпасів. Офіційні Київ та Ісламабад спростували ті повідомлення.

Угорщина все ще під питанням

Щодо Угорщини, то конкретних сигналів про відмову ще не було. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, Будапешт ще не визначився, оскільки не вважає російсько-українську війну "своєю", а на саміті не буде Росії.

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з точки зору кінцевої цілі, а саме прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", - заявив він в інтерв'ю одному із білоруських видань.

За його словами, Будапешт має іншу думку на відміну від країн Європи, які схильні вважати нинішню війну своєю. При цьому він заявив, що Україна нібито не захищає Європу.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви президента Володимира Зеленського, спікерки китайського МЗС Мао Нін, міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, публікації dpa та The Express Tribune.