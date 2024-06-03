Саммит мира по Украине. Кто и почему отказывается от участия

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Китай не приедет, потому что не позвали Россию

Две недели назад президент Владимир Зеленский пригласил на саммит китайского лидера Си Цзиньпина. Он призвал не оставаться в стороне от глобальных усилий, проявить лидерство в приближении мира, а "не паузы между ударами".

Украина рассчитывала на участие Пекина потому, что у него большое влияние на Россию. Причем приезд Си Цзиньпина изначально выглядел нереальным, поскольку он не часто посещает международные форумы. Но до последнего ожидалось участие китайской делегации во главе с министром иностранных дел Ваном И ли другим чиновником.

На днях пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин проигнорирует саммит. Причина - невыполненные условия. Китайская сторона настаивала на том, чтобы на форуме также была представлена Россия и "честно обсуждались все мирные планы".

"Мы будем продолжать способствовать миру и переговорам по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования "украинского кризиса", - добавила она.

Президент Зеленский исключил альтернативные саммиты. Он также заявил, что Китай совершил стратегическую ошибку, а опосредованная поддержка России будет только затягивать войну.

По его мнению, не поддерживать Саммит мира нормально, но срывать его - означает поддержку войны. "Делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них - это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", - подчеркнул он.

В китайском МИД ответили, что Пекин никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

Саудовская Аравия скорее всего солидарна с Китаем

Саудовская Аравия - еще одна страна, которая претендует на роль посредника в мирном урегулировании между Украиной и Россией. В сентябре 2022 год при ее участии провели один из крупнейших обменов пленными и освободить 215 защитников, в том числе 108 бойцов "Азова".

А в начале августа 2023 года Саудовская Аравия принимала международный саммит на уровне политических советников с участием представителей 40 стран. Впрочем, как и ожидалось, встреча в Джидде не принесла никаких прорывов в вопросе мира для Украины. Тем не менее Киев до сих пор рассчитывает на голос Эр-Рияда.

По данным немецкого dpa, на субботу, 1 июня, планировался визит Зеленского в Саудовскую Аравию. Дипломатический источник сообщил, что президент хотел заручиться поддержкой перед форумом в Швейцарии и встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Но в итоге поездку отложили.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия не будет участвовать в Саммите мира. Причина якобы в том, что на форуме не будет России. Такую информацию dpa получило от источников в дипломатических кругах.

На данный момент официального подтверждения от Эр-Рияда нет.

Пакистан перед дипломатической дилеммой

Еще одной приглашенной страной Глобального Юга является Пакистан. Сообщалось, что Исламабад впервые получил приглашение на подобную конференцию по российско-украинской войне.

На прошлой неделе пресс-секретарь МИД Захра Балоч подтвердила, что участие в саммите рассматривается. Но, как пишет The Express Tribune со ссылкой на источники, скорее всего Пакистан пропустит его из-за политики "нейтралитета".

По словам источников, поскольку на саммит не пригласили Россию, он может оказаться бесполезным. При этом уточняется, что окончательное решение о поездке пакистанской делегации еще не принято.

Отметим, по многим международным и региональным вопросам Пакистан ориентируется на Китай. Однако если бы западные страны уговорили принять участие в саммите, это не было бы большим сюрпризом, подчеркивают в издании.

Пакистан за два года ни разу не осудил российское вторжение в Украину и несколько раз воздерживался от голосования за соответствующие резолюции в ООН. Тем не менее отправлял гуманитарную помощь, а также были публикации о якобы тайных поставках боеприпасов. Официальные Киев и Исламабад опровергли подобные сообщения.

Венгрия все еще под вопросом

Что касается Венгрии, то конкретных сигналов об отказе еще не было. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, Будапешт еще не определился, поскольку не считает российско-украинскую войну "своей", а на саммите не будет России.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", - заявил он в интервью одному из белорусских изданий.

По его словам, у Будапешта иное мнение в отличие от других стран Европы, которые склонны считать нынешнюю войну своей. При этом он заявил, что Украина якобы не борется за Европу.

При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, спикера китайского МИД Мао Нин, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, публикации dpa и The Express Tribune.