Саммит мира по Украине. Кто и почему отказывается от участия

Первый Саммит мира пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На сегодня участие подтвердили 107 стран и международных организаций, но как минимум две ключевые страны Глобального Юга, на которых рассчитывала Украина, проигнорируют форум.
Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в Саммите мира, - в материале РБК-Украина.
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Две недели назад президент Владимир Зеленский пригласил на саммит китайского лидера Си Цзиньпина. Он призвал не оставаться в стороне от глобальных усилий, проявить лидерство в приближении мира, а "не паузы между ударами".
Украина рассчитывала на участие Пекина потому, что у него большое влияние на Россию. Причем приезд Си Цзиньпина изначально выглядел нереальным, поскольку он не часто посещает международные форумы. Но до последнего ожидалось участие китайской делегации во главе с министром иностранных дел Ваном И ли другим чиновником.
На днях пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин проигнорирует саммит. Причина - невыполненные условия. Китайская сторона настаивала на том, чтобы на форуме также была представлена Россия и "честно обсуждались все мирные планы".
"Мы будем продолжать способствовать миру и переговорам по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования "украинского кризиса", - добавила она.
Президент Зеленский исключил альтернативные саммиты. Он также заявил, что Китай совершил стратегическую ошибку, а опосредованная поддержка России будет только затягивать войну.
По его мнению, не поддерживать Саммит мира нормально, но срывать его - означает поддержку войны. "Делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них - это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", - подчеркнул он.
В китайском МИД ответили, что Пекин никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.
Саудовская Аравия - еще одна страна, которая претендует на роль посредника в мирном урегулировании между Украиной и Россией. В сентябре 2022 год при ее участии провели один из крупнейших обменов пленными и освободить 215 защитников, в том числе 108 бойцов "Азова".
А в начале августа 2023 года Саудовская Аравия принимала международный саммит на уровне политических советников с участием представителей 40 стран. Впрочем, как и ожидалось, встреча в Джидде не принесла никаких прорывов в вопросе мира для Украины. Тем не менее Киев до сих пор рассчитывает на голос Эр-Рияда.
По данным немецкого dpa, на субботу, 1 июня, планировался визит Зеленского в Саудовскую Аравию. Дипломатический источник сообщил, что президент хотел заручиться поддержкой перед форумом в Швейцарии и встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Но в итоге поездку отложили.
Накануне стало известно, что Саудовская Аравия не будет участвовать в Саммите мира. Причина якобы в том, что на форуме не будет России. Такую информацию dpa получило от источников в дипломатических кругах.
На данный момент официального подтверждения от Эр-Рияда нет.
Еще одной приглашенной страной Глобального Юга является Пакистан. Сообщалось, что Исламабад впервые получил приглашение на подобную конференцию по российско-украинской войне.
На прошлой неделе пресс-секретарь МИД Захра Балоч подтвердила, что участие в саммите рассматривается. Но, как пишет The Express Tribune со ссылкой на источники, скорее всего Пакистан пропустит его из-за политики "нейтралитета".
По словам источников, поскольку на саммит не пригласили Россию, он может оказаться бесполезным. При этом уточняется, что окончательное решение о поездке пакистанской делегации еще не принято.
Отметим, по многим международным и региональным вопросам Пакистан ориентируется на Китай. Однако если бы западные страны уговорили принять участие в саммите, это не было бы большим сюрпризом, подчеркивают в издании.
Пакистан за два года ни разу не осудил российское вторжение в Украину и несколько раз воздерживался от голосования за соответствующие резолюции в ООН. Тем не менее отправлял гуманитарную помощь, а также были публикации о якобы тайных поставках боеприпасов. Официальные Киев и Исламабад опровергли подобные сообщения.
Что касается Венгрии, то конкретных сигналов об отказе еще не было. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, Будапешт еще не определился, поскольку не считает российско-украинскую войну "своей", а на саммите не будет России.
"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", - заявил он в интервью одному из белорусских изданий.
По его словам, у Будапешта иное мнение в отличие от других стран Европы, которые склонны считать нынешнюю войну своей. При этом он заявил, что Украина якобы не борется за Европу.
При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, спикера китайского МИД Мао Нин, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, публикации dpa и The Express Tribune.
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