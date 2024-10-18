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Саміт ЄС фактично оголосив про зупинку вступу Грузії до союзу

Фото: висновки Євроради говорять про зупинення вступу Грузії до ЄС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 17 жовтня, відбувся черговий саміт Європейської ради. Згідно з висновками зустрічі, було оголошено про фактичну зупинку процесу прийому Грузії до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ, опублікований на сайті Євроради.

У ньому йдеться про те, що Європейська рада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на їхньому європейському шляху. Водночас, Рада висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з курсом дій, вжитих урядом Грузії, які суперечать цінностям і принципам, на яких заснований Європейський союз.

"Європейська рада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії і де-факто зупиняє його. Вона (Єврорада - ред.) закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. ЄС продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - сказано у документі.

Крім цього, Європейська рада очікує, що майбутні парламентські вибори в країні "будуть вільними і справедливими" відповідно до міжнародних стандартів, і до них без перешкод будуть допущені міжнародні та національні спостерігачі.

Також у документі наголошено про необхідність захисту вільних та незалежних ЗМІ, а також підтверджено незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейська рада наголошує на незмінній прихильності Європейського союзу до мирного врегулювання конфліктів і своєї політики невизнання та залучення", - резюмували у висновках щодо питання Грузії.

Нагадаємо, що в липні цього року посол ЄС у Грузії Павло Герчинський уже повідомляв, що Європейський союз призупинив процес вступу Грузії до блоку. Зокрема, це було пов'язано із законом про "іноземний вплив", який прозвали "законом про іноагентів" і який нагадує російський аналог.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз може призупинити безвізовий режим для громадян Грузії. В ЄС заявили, що такий підхід буде відповіддю на антидемократичні дії грузинської влади та антизахідну риторику.

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