Саммит ЕС фактически объявил об остановке вступления Грузии в союз

В четверг, 17 октября, состоялся очередной саммит Европейского совета. Согласно выводам встречи, было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Евросовета.
В нем говорится, что Европейский совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на их европейском пути. В от же время, Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с курсом действий, которые предприняты правительством Грузии, и которые противоречат ценностям и принципами, на которых основан Европейский союз.
"Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто приостанавливает его. Он (Евросовет - ред.) призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - сказано в документе.
Помимо этого Европейский совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране "будут свободными и справедливыми" в соответствии с международными стандартами, и к ним без препятствий будут допущены международные и национальные наблюдатели.
Также в документе отмечена необходимость защиты свободных и независимых СМИ, и подтверждена неизменная поддержка Евросоюзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
"Европейский совет подчеркивает неизменную приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов и свою политику непризнания и вовлечения", - резюмировали в выводах по вопросу Грузии.
Напомним, что в июле этого года посол ЕС в Грузии Павел Герчинский уже сообщал, что Европейский союз приостановил процесс вступления Грузии в блок. В частности, это было связано с законом об "иностранном влиянии", который прозвали "законом об иноагентах" и который напоминает российский аналог.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии. В ЕС заявили, что такой подход будет ответом на антидемократические действий грузинских властей и антизападную риторику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.