Не самі у Всесвіті? Що відомо про планету K2-18b, де вчені виявили ознаки життя

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Які докази існування позаземного життя отримали астрономи?

Де знаходиться планета K2-18b?

Чи схожа K2-18b на Землю?

Що говорять вчені про дослідження K2-18b?

Сенсаційне відкриття астрономів

Команда вчених Кембріджського університету астрономії за допомогою надпотужного телескопа James Webb виявила поза межами Сонячної системи молекули, які можуть виробляти живі організми. Ці елементи присутні в атмосфері далекої планети K2-18b.

Професор Кембріджа Нікку Мадхусудхана розповів, що його команда виявила молекулярні сліди диметилсульфіду (DMS) – газу, який на Землі виробляється лише морськими мікроорганізмами (фітопланктоном).

За словами науковця, кількість цього газу в атмосфері K2-18b у тисячі разів, перевищує показники на нашій планеті

"Отже, якщо звʼязок із життям справжній, то ця планета просто кишить живими організмами", – сказав Мадхусудхана.

Перші натяки на наявність DMS в атмосфері K2-18b були виявлені у дослідженні ще два роки тому. У нових даних додаткові спектри, отримані за допомогою іншого бортового приладу, показали більше доказів хімічного сигналу DMS, а також ознак пов’язаної молекули, диметилдисульфіду (DMDS).

Також раніше вченими було виявлено на планеті наявність вуглецевих молекул, включаючи метан і вуглекислий газ. Їх велика кількість разом із нестачею аміаку дозволили вченим висунути гіпотезу про те, що під насиченою воднем атмосферою в K2-18 b може бути водний океан.

Що відомо про планету K2-18b

K2-18b відносять до екзопланет – планет поза межами Сонячної системи, які обертаються навколо якоїсь зорі.

Потенційно "жива" K2-18b обертається навколо карликової зорі K2-18 і знаходиться на відстані понад 120 світлових років від Землі, в сузір’ї Лева (один світловий рік дорівнює відстані приблизно 9,5 трильйона кілометрів).

Вона приблизно у 2,6 раза більша за Землю за радіусом та у 8,6 раза масивніша. Такий вид планет астрономи називають "супер-Земля".

За даними досліджень астрономів, у K2-18b та Землі може бути кілька важливих схожостей.

Наявність водяного океану

Вчені вважають, що поверхня K2-18b покрита водяним океаном, що є однією з ключових умов для життя, подібно до Землі.

Потенційно придатна температура

Планета отримує приблизно таку ж кількість зіркової радіації, як і Земля, і без урахування атмосфери її температура близька до земної, що сприяє існуванню рідкої води.

Атмосфера з водяною парою та органічними молекулами

Атмосфера K2-18b містить водяну пару, метан, вуглекислий газ, а також диметилсульфід і диметилдисульфід – органічні сполуки, які на Землі утворюються виключно живими організмами, зокрема морським фітопланктоном

Належить до категорії "супер-Земля"

K2-18b – кам’яниста планета з масою приблизно в 8,6 раза більшою за земну і розміром близько 2,5-2,7 радіуса Землі, що робить її подібною до нашої планети, хоч і значно більшою.

Розташування в "зоні життя" своєї зірки

K2-18b обертається в зоні, де температура дозволяє існування рідкої води, що є критичною умовою для життя, як і на Землі.

Переконливих доказів інопланетного життя ще немає

Попри багатообіцяючі результати досліджень, науковці зазначають, що виявлення DMS на K2-18b не є остаточним доказом життя.

Існують гіпотези про небіологічні процеси, які могли б призвести до утворення цієї сполуки, хоча вони вважаються менш вірогідними для спостережуваних концентрацій.

Природа океану на планеті, якщо він існує, також залишається невідомою. Він може бути занадто гарячим або мати інші властивості, що унеможливлюють існування життя, подібного до земного.

Крім того, існують альтернативні інтерпретації даних, які припускають, що K2-18b може бути газонасиченим міні-Нептуном без чіткої поверхні, придатної для життя.

Так, у NASA вважають, що "виявлення однієї потенційної біосигнатури" (елемент, який може бути використаний як доказ минулого або теперішнього життя) не буде означати відкриття життя, і потрібно більше даних.

Варто зазначити, що наразі неможливо відправити зонди за межі Сонячної системи, щоб визначити склад інших кам'янистих планет, тому вчені покладаються на аналіз світла, що проходить через їхню атмосферу.

Фото: телескоп James Webb, який використовують для досліджень (GettyImages)

Молекули хімічних речовин відбивають світло в певному діапазоні довжин хвиль. Автори дослідження кажуть, що отримані в такий спосіб дані можуть мати різні інтерпретації, а тому не завжди існує впевненість у тому, що було виявлено точно якусь речовину.

Команда Кембриджського університету має намір провести подальші дослідження за допомогою спектрографа телескопа, щоб підтвердити отримані на сьогодні висновки щодо умов навколишнього середовища на K2-18 b.

"Наша кінцева мета – виявлення життя на придатній для життя екзопланеті, що змінить розуміння нашого місця у Всесвіті", – резюмував професор Мадхусудхан.

Нагадаємо, в цьому році вчені знайшли у космосі ще одну супер-Землю, яка потенційно придатна для життя і знаходиться у 20 світлових роках від нашої планети

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації сайтів Кембріджського університету, NASA, npr, Astronomy.com.