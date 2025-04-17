Не сами во Вселенной? Что известно о планете K2-18b, где ученые обнаружили признаки жизни

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Какие доказательства существования внеземной жизни получили астрономы?

Где находится планета K2-18b?

Похожа ли K2-18b на Землю?

Что говорят ученые об исследованиях K2-18b?

Сенсационное открытие астрономов

Команда ученых Кембриджского университета астрономии с помощью сверхмощного телескопа James Webb обнаружила вне Солнечной системы молекулы, которые могут вырабатывать живые организмы. Эти элементы находятся в атмосфере далекой планеты K2-18b.

Профессор Кембриджа Никку Мадхусудхана рассказал, что его команда обнаружила молекулярные следы диметилсульфида (DMS) – газа, который на Земле вырабатывают только морские микроорганизмы (фитопланктоном).

По словам ученого, количество этого газа в атмосфере K2-18b в тысячи раз превышает показатели на нашей планете.

"То есть, если связь с жизнью настоящая, то эта планета просто кишит живыми организмами", – сказал Мадхусудхана.

Первые намеки на наличие DMS в атмосфере K2-18b были обнаружены еще два года назад. В новых данных дополнительные спектры, полученные с помощью другого бортового прибора, показали большее количество доказательств химического сигнала DMS, а также признаков связанной молекулы, диметилдисульфида (DMDS).

Также ранее учёными было обнаружено на планете наличие углеродных молекул, включая метан и углекислый газ. Их большое количество вместе с недостатком аммиака позволили ученым выдвинуть гипотезу о том, что под насыщенной водородом атмосферой в K2-18 b может находиться водный океан.

Что известно о планете K2-18b

K2-18b относят к экзопланетам – планетам вне Солнечной системы, которые вращаются вокруг какой-то звезды.

Потенциально "живая" K2-18b вращается вокруг карликовой звезды K2-18 и находится на расстоянии более 120 световых лет от Земли, в созвездии Льва (один световой год равен расстоянию примерно 9,5 триллиона километров).

Она примерно в 2,6 раза больше Земли по радиусу и в 8,6 раз массивнее. Такой вид планет астрономы называют "супер-Земля".

По данным исследований астрономов, у K2-18b и Земли может быть несколько важных сходств.

Наличие водяного океана

Ученые считают, что поверхность K2-18b покрыта водяным океаном, являющимся одним из ключевых условий для жизни, подобно Земле.

Потенциально подходящая температура

Планета получает примерно такое же количество звездной радиации, как Земля, и без учета атмосферы ее температура близка к земной, что способствует существованию жидкой воды.

Атмосфера с водяным паром и органическими молекулами

Атмосфера K2-18b содержит водяной пар, метан, углекислый газ, а также диметилсульфид и диметилдисульфид – органические соединения, образующиеся на Земле исключительно живыми организмами, в частности морским фитопланктоном.

Относится к категории "супер-Земля"

K2-18b – каменистая планета с массой примерно в 8,6 раз больше земной и размером около 2,5-2,7 радиусов Земли, что делает ее схожей с нашей планетой, хотя и значительно большей.

Расположение в "зоне жизни" своей звезды

K2-18b вращается в зоне, где температура позволяет существование жидкой воды, являющейся критическим условием для жизни, как и на Земле.

Убедительных доказательств инопланетной жизни еще нет

Несмотря на перспективные исследования, ученые отмечают, что обнаружение DMS на K2-18b не является окончательным доказательством жизни.

Есть гипотезы о небиологических процессах, которые могли бы привести к образованию этого соединения, хотя они считаются менее вероятными для наблюдаемых концентраций.

Природа океана на планете, если она существует, также остается неизвестной. Он может быть слишком горячим или обладать другими свойствами, исключающими существование жизни, подобной земной.

Кроме того, существуют альтернативные интерпретации данных, которые предполагают, что K2-18b может быть газонасыщенным мини-Нептуном без четкой поверхности, пригодной для жизни.

Так, в NASA считают, что "обнаружение одной потенциальной биосигнатуры" (элемент, который может быть использован в качестве доказательства прошлой или настоящей жизни) не будет означать открытие жизни, и требуется больше данных.

Стоит отметить, что пока невозможно отправить зонды за пределы Солнечной системы, чтобы определить состав других каменистых планет, поэтому ученые полагаются на анализ света, проходящего через их атмосферу.

Фото: телескоп James Webb, который используют для исследований (GettyImages)

Молекулы химических веществ отражают свет в определённом диапазоне длин волн. Авторы исследования говорят, что полученные таким образом данные могут иметь разные интерпретации, а потому не всегда существует уверенность в том, что было обнаружено точно какое-либо вещество.

Команда Кембриджского университета намерена провести дальнейшие исследования с помощью спектрографа телескопа, чтобы подтвердить полученные на сегодня выводы относительно условий окружающей среды на K2-18 b.

"Наша конечная цель – выявление жизни на подходящей для жизни экзопланете, что изменит понимание нашего места во Вселенной", – резюмировал профессор Мадхусудхан.

Напомним, в этом году ученые обнаружили в космосе еще одну супер-Землю, которая потенциально пригодна для жизни и находится в 20 световых годах от нашей планеты.

При подготовке материала использовались: публикации сайтов Кембриджского университета, NASA, npr, Astronomy.com.