Сами передали 1,3 млн долларов: супруги Бэкхем инициировали сбор денег украинским детям

Звездная пара инициировала сбор средств через собственный благотворительный фонд. Сообщается, что из своих средств пожертвовано около 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дэвида Бекхэма.

"Ситуация в Украине действительно неистовая... Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за одну ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине продолжается уже вторую неделю, 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", – сказал Бекхэм.

Все собранный деньги переводятся на счета ЮНИСЕФ в помощь пострадавшим от войны в Украине. "Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - призвал Бекхэм.