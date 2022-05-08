"Самая страшная война в истории". Что обсуждают оккупанты накануне 9 мая: перехват
Ядерные удары, парады и возвращение домой. Об этом говорят россияне со своими женами по телефону . Очередной перехват демонстрирует, что интересует оккупантов накануне 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории", подруга россиянина осознает масштабы распаленной Путиным войны, задумывается о ее цену и возмущается будущими парадами: "У нас Ковід, парадов не было. Пережили. А тут такое положение. Они специально что ли?"
Одна из любимых тем россиян - ядерный апокалипсис: "Путин отдал приказ неофициально, чтобы к 9 мая все это закончить. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь и пусть сдохнут все".
Зато, сами военные не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери: "Не знаю по какому плану там идет. Но здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".
Все ждут возвращения домой. Впрочем, уже понимают, что такое счастье улыбнется далеко не каждому из них.
Напомним, в Украине сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. По этой причине украинцам напомнили о правиле двух стен в случае, если пройти в укрытие нет времени, или бомбоубежище отсутствует.
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