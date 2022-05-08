ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Самая страшная война в истории". Что обсуждают оккупанты накануне 9 мая: перехват

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 мая 2022 16:16
"Самая страшная война в истории". Что обсуждают оккупанты накануне 9 мая: перехват Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Ядерные удары, парады и возвращение домой. Об этом говорят россияне со своими женами по телефону . Очередной перехват демонстрирует, что интересует оккупантов накануне 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории", подруга россиянина осознает масштабы распаленной Путиным войны, задумывается о ее цену и возмущается будущими парадами: "У нас Ковід, парадов не было. Пережили. А тут такое положение. Они специально что ли?"

Одна из любимых тем россиян - ядерный апокалипсис: "Путин отдал приказ неофициально, чтобы к 9 мая все это закончить. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь и пусть сдохнут все".

Зато, сами военные не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери: "Не знаю по какому плану там идет. Но здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".

Все ждут возвращения домой. Впрочем, уже понимают, что такое счастье улыбнется далеко не каждому из них.

Напомним, в Украине сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. По этой причине украинцам напомнили о правиле двух стен в случае, если пройти в укрытие нет времени, или бомбоубежище отсутствует.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом