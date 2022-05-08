"Найстрашніша війна в історії". Що обговорюють окупанти напередодні 9 травня: перехоплення

Ядерні удари, паради та повернення додому. Про це говорять росіяни зі своїми дружинами по телефону. Чергове перехоплення демонструє, що цікавить окупантів напередодні 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

"Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії", подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої Путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: "У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?"

Одна з улюблених тем росіян - ядерний апокаліпсис: "Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це закінчити. Якщо до 9-го не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі".

Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: "Не знаю за яким планом там іде. Але тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом".

Всі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.