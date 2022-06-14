Самая популярная онлайн профессия, которая приносит доход от 500$ после первого месяца обучения

То, как меняется рынок труда в последнее время, пугает многих. Но для других открывает большие перспективы. Если вы активны, хотите учиться и осваивать новые онлайн профессии, вы никогда не останетесь не у дел.

Самая популярная онлайн профессия среди новичков

Самой популярной онлайн профессией в 2022 году среди людей, ищущих новое направление в деятельности, стало тестирование. Курсы тестировщика ПО сейчас как никогда популярны. Их посещают студенты, безработные и специалисты из других отраслей. Всех их объединяет одно: желание работать удаленно и при этом со старта зарабатывать хорошие деньги. Жизнь слишком непредсказуема, чтобы рассчитывать на хороший доход через несколько лет. Нужно все успеть здесь и сейчас.

Кто такой тестировщик и что он делает?

Перед тем, как искать курсы qa или тестировщика, нужно немного разобраться в понятиях.

Тестировщик ПО - это специалист, который проверяет ПО на всех этапах его разработки на соответствие заявленным требованиям качества. Он выявляет ошибки, сообщает об этом разработчикам для дальнейшего их устранения.

Тестировщик проверяет все то, что вы открываете в браузере или на своем гаджете, различное ПО, которое устанавливаете на компьютер или телефон:

· Программное обеспечение, которое инсталлируется на компьютер;

· Мобильные приложения;

· Сайты и веб-приложения.

Например, вы зашли на сайт интернет-магазина и нажимаете кнопку «Добавить в корзину». После этого товар должен добавиться в корзину. Это правильная работа сайта, которую должен проверять тестировщик. Таких проверок будет очень много, но все они призваны довести визуал и функционал сайта до идеала. Только так пользователь захочет ним пользоваться.

Важно, чтобы выпускаемый на рынок продукт соответствовал всем требованиям. От этого зависит его цена и репутация компании.

Универсальность и привлекательность работы тестировщика в том, что можно выбирать варианты трудоустройства:

· Работать в офисе или удаленно;

· Постоянное трудоустройство или фриланс;

· Работать в команде на всех этапах создания продукта или присоединяться к тестированию на определенном этапе.

От вашего выбора будет зависеть рабочая нагрузка и конечный доход. Выбирайте комфортные для себя условия, чтобы работа была в удовольствие.

Как быстро освоить новую профессию?

Одно из высокооплачиваемых направлений, в которое вы можете войти без опыта, это тестирование. Сделать это довольно просто. Вы можете окончить трехмесячные курсы тестировщика и сразу начать работать с окладом минимум в 500$.

Мы расскажем вам на примере IT Testing School, как проходят курсы тестировщика.

Мы понимаем стремление студентов как можно быстрее пройти обучение и приступить к работе. Поэтому курсы qa длятся 2,5 месяца. За это время вы получаете максимум полезной теоретической информации. Мы расскажем, кто такой тестировщик, что он делает, какими инструментами и методами пользуется в работе, как составляются отчеты.

Также курсы тестировщика от IT Testing School дают ценные практические задания, чтобы вы точно понимали, что такое тестирование. Вы увидите, как проходит тестирование программного обеспечения, что именно нужно делать и к какому результату стремиться.

Курсы qa дают такие знания, которых будет вполне достаточно для прохождения собеседования и первого трудоустройства. Также всем своим студентам IT Testing School предоставляют первое место работы, чтобы вы сразу начали применять все знания на практике. А дальше дело за вами: углубляйтесь в профессию, расширяйте свои знания, становитесь крутым востребованным специалистом.

В первый месяц работы вы легко сможете претендовать на оклад в 500$, это среднее стартовое предложение на рынке. Дальше оклад будет расти в зависимости от вашего профессионализма. Через год ваша зарплата легко сможет составить более 1000$. Все зависит от вас, рынок IT в этом плане очень щедрый.

Записаться на бесплатный урок от IT Testing School можно по ссылке https://it-testing-school.com/free-manualqa . На занятии вы побудете впервые в роли настоящего тестировщика и под присмотром преподавателя школы найдет ваш первый баг. Также сможете задать все волнующие вас вопросы об IT-сфере.

Наша с вами жизнь очень быстро диджитализируется и работа у тестировщика ПО будет всегда. Также IT Testing School помогает всем своим студентам с трудоустройством, что является огромным плюсом, ведь можно сразу после окончания курсов зарабатывать в долларах.

Рекомендуем вам уже сегодня принять важное решение в своей жизни и записаться на курсы тестировщика. Большое путешествие начинается с маленького шага. Да, его бывает сложно сделать, но результат того стоит. Пройдёт немного времени и вы вспомните, как пришли на курсы QA, пытаясь изменить свою жизнь. А она уже изменилась.