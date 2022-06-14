Найпопулярніша онлайн професія, яка приносить дохід від 500$ після першого місяця навчання

Те, як змінюється ринок праці останнім часом, лякає багатьох. Але для інших відкриває великі перспективи. Якщо ви активні, хочете вчитися та освоювати нові онлайн професії, ви ніколи не залишитеся не при справах.

Найпопулярніша онлайн професія серед новачків

Найпопулярнішою онлайн професією у 2022 році серед людей, які шукають новий напрямок у діяльності, стало тестування. Курси тестувальника ПЗ зараз як ніколи популярні. Їх відвідують студенти, безробітні та спеціалісти з інших галузей. Усіх їх поєднує одне: бажання працювати віддалено і при цьому зі старту заробляти хороші гроші. Життя надто непередбачуване, щоб розраховувати на високий дохід через кілька років. Потрібно все встигнути тут і зараз.

Хто такий тестувальник та що він робить?

Перед тим, як шукати курси qa або тестувальника, потрібно розібратися в поняттях.

Тестувальник QA – це спеціаліст, який перевіряє ПЗ на всіх етапах його розробки на відповідність заявленим вимогам якості. Він виявляє помилки, повідомляє про це розробникам для подальшого їх усунення.

Тестувальник перевіряє все те, що ви відкриваєте в браузері або на своєму гаджеті, різне програмне забезпечення, яке встановлюєте на комп'ютер або телефон:

Програмне забезпечення, яке інсталюється на комп'ютер;

Мобільні додатки;

Сайти та веб-додатки.

Наприклад, ви зайшли на сайт інтернет-магазину та натискаєте кнопку «Додати в кошик». Після цього товар має додатись до кошика. Це правильна робота сайту, яку має перевіряти тестувальник. Таких перевірок буде дуже багато, але вони покликані довести візуал і функціонал сайту до ідеалу. Тільки так людина захоче користуватися ним.

Важливо, щоб продукт, що випускається на ринок, відповідав усім вимогам. Від цього залежить його ціна та репутація компанії.

Універсальність та привабливість роботи тестувальника в тому, що можна вибирати варіанти працевлаштування:

Працювати в офісі чи віддалено;

Постійне працевлаштування чи фріланс;

Працювати в команді на всіх етапах створення продукту або приєднуватись до тестування на певному етапі.

Від вашого вибору залежатиме робоче навантаження та кінцевий дохід. Вибирайте комфортні для себе умови, щоб робота була насолодою.

Як швидко освоїти нову професію?

Один із високооплачуваних напрямків, у який ви можете увійти без досвіду, це тестування. Зробити це досить легко. Ви можете закінчити тримісячні курси тестувальника та одразу почати працювати з окладом мінімум у 500$.

Ми розповімо вам на прикладі IT Testing School, як проходять курси тестувальника.

Ми розуміємо прагнення студентів якнайшвидше пройти навчання і приступити до роботи. Тому курси qa тривають 2,5 місяці. За цей час ви отримуєте максимум корисної теоретичної інформації. Вам розкажуть, хто такий тестувальник, що він робить, якими інструментами та методами користується у роботі, як складаються звіти.

Також на курсах тестувальника від IT Testing School дають цінні практичні завдання, щоб ви точно розуміли, що таке тестування. Ви побачите, як проходить тестування програмного забезпечення, що саме потрібно робити і якого результату прагнути.

Курси qa (інша назва курсів тестувальника) дають такі знання, яких буде цілком достатньо для проходження співбесіди та першого працевлаштування. Також усім своїм студентам IT Testing School надають перше місце роботи, щоб ви одразу почали застосовувати всі знання на практиці. А далі справа за вами: заглиблюйтесь у професію, розширюйте свої знання, ставайте крутим фахівцем, який буде затребуваний.

У перший місяць роботи ви легко зможете претендувати на оклад у 500 $, це середня стартова пропозиція на ринку. Далі оклад зростатиме залежно від вашого професіоналізму. Через рік ваша зарплата легко зможе становити понад 1000$. Все залежить від вас, ринок ІТ у цьому плані дуже щедрий.

Записатися на безкоштовний урок від IT Testing School можна за посиланням https://it-testing-school.com/free-manualqa . На занятті ви будете вперше в ролі справжнього тестувальника і під наглядом викладача школи знайде ваш перший баг. Також зможете задати всі хвилюючі вас питання про IT-сферу.

Наше з вами життя дуже швидко діджіталізується і робота у тестувальника ПЗ буде завжди. Також IT Testing School допомагає всім своїм студентам із працевлаштуванням, що є величезним плюсом, адже можна одразу після закінчення курсів заробляти у доларах.

Рекомендуємо вам вже сьогодні прийняти важливе рішення у своєму житті та записатися на курси тестувальника. Велика подорож починається з маленького кроку. Так, його буває складно зробити, але результат того вартий. Пройде трохи часу і ви згадаєте, як прийшли на курси QA, намагаючись змінити своє життя. А воно вже змінилося.