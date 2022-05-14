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Самая масштабная за последние годы. Российские хакеры атаковали интернет-сети горсовета Львова

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 13 мая, российские хакеры атаковали интернет-сети и сервисы Львовского горсовета. Эта кибератака была самой масштабной за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Такие попытки (кибератаки - ред.) происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака - самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы", - подчеркнул Садовой.

Также он добавил, что московским хакерам не удалось причинить существенный вред. Из строя были выведены только часть сервисов и несколько компьютеров работников горсовета.

"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", - рассказал Садовой.

Ранее мы сообщали, что специалисты мэрии вместе с киберполицией работали по восстановлению системы и сервисов Львовского горсовета после хакерской атаки со стороны РФ.

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