Самая масштабная за последние годы. Российские хакеры атаковали интернет-сети горсовета Львова

"Такие попытки (кибератаки - ред.) происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака - самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы", - подчеркнул Садовой.

Также он добавил, что московским хакерам не удалось причинить существенный вред. Из строя были выведены только часть сервисов и несколько компьютеров работников горсовета.

"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", - рассказал Садовой.