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Наймасштабніша за останні роки. Російські хакери атакували інтернет-мережі міськради Львова

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 13 травня, хакери з РФ атакували інтернет-мережі та сервіси Львівської міськради. Ця кібератака була наймасштабнішою за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

"Такі спроби (кібератаки - ред.) відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака - наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки", - підкреслив Садовий.

Також він додав, що московським хакерам не вдалося нанести суттєвої шкоди. З ладу були виведена лише частина сервісів та декілька комп’ютерів працівників міськради.

"Роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено. Сайт мерії працює", - розповів Садовий.

Раніше ми повідомляли, що фахівці мерії разом з кіберполіцією працювали над відновленням системи та сервісів Львівської міськради після хакерської атаки з боку РФ.

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КібератакаВійна Росії проти України