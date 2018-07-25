Самая летняя конференция по интернет-маркетингу

Вы знаете, что будет, если собрать вместе:

1750+ участников;

975 минут полезных докладов;

42 топовых спикера-эксперта;

40 неочевидных и практически применимых фишек с 3 панельных дискуссий;

активную развиртуализацию онлайн-знакомых;

самую летнюю атмосферу?

Не забудьте добавить при этом самую трафиковую выставку стендов, зажигательную афтепати и нетворкинг-препати у самого Чёрного моря.

Сложив всё вместе, вы получите самую яркую конференцию по интернет-маркетингу 8Р 2018!



С уверенностью можно сказать, что 14 июля было горячим! Конференция прошла уже в седьмой раз, побив все рекорды по количеству участников — более 1750 посетителей! Среди гостей были представители OLX, ПриватБанк, METRO, Цитрус, EVО, OWOX, RIA Media, Interkassa, Depositphotos, SalesDoubler, RevenueLab, Sendpulse, Hostpro, Boosta, OkayCMS, TemplateMonster, UKR.NET, SEOProfy, Reply.io, Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, и др.

В рамках конференции прошли 4 потока: SEO для специалистов, РРС для специалистов, Арбитраж трафика и Интернет-магазины от А до Я.

Предметом жарких дискуссий стали чек-лист для роста онлайн бизнеса, SEO для сайтов на Java Script, повышение продаж через автоматизацию интернет-маркетинга, фишки продвижения в Facebook, Youtube и советы, как выходить в ТОП в самых конкурентных нишах на Западе. Также обсуждались особенности экспериментов на тему распространённых методов в SEO, автоматизация контекстной рекламы в кейсах, и многое другое!



Ярким и очень полезным событием конференции стали 3 панельные дискуссии, во время которых топовые эксперты рассказывали свои проверенные фишки в SEO, РРС и арбитраже, а также в продвижении и бизнесе интернет-магазинов.

Но самое главное — это атмосфера, царившая на 8Р 2018. Организаторы сделали всё для активного нетворкинга между участниками: и геймификация с квест-картой, которая позволила выиграть ценные призы, и специальное мобильное приложение 8Р (немного статистики: это приложение установили 1374 участника и зашли в него 42,181 раз!), и чат в телеграме ( в котором продолжается активное общение и после конференции).

Такой подход принес свои плоды: 96% участников отметили крутую атмосферу, 84% нашли полезные контакты и 97% уверены, что пойдут на 8Р 2019, чтобы лучше разбираться в инструментарии современного интернет-маркетинга, а также для оффлайн знакомства с ключевыми игроками рынка.

Что ж, мы уже в предвкушении и пакуем чемоданы и купальники на следующий год!

Организатор мероприятия​ — Octopus Events и агентство интернет-маркетинга Netpeak.