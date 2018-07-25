Сама літня конференція з інтернет-маркетингу

Ви знаєте, що буде, якщо зібрати разом:

1750+ учасників;

975 хвилин корисних доповідей;

42 топових спікера-експерта;

40 неочевидних і практично застосовних фішок з 3 панельних дискусій;

активну развіртуалізаціі онлайн-знайомих;

саму літню атмосферу?

Не забудьте додати при цьому саму трафіковий виставку стендів, запальну афтепаті і нетворкінг-препаті у самого Чорного моря.

Склавши всі разом, ви отримаєте найяскравішу конференцію по інтернет-маркетингу 8Р 2018!



З упевненістю можна сказати, що 14 липня було гарячим! Конференція пройшла вже в сьомий раз, побивши всі рекорди за кількістю учасників - більше 1750 відвідувачів! Серед гостей були представники OLX, ПриватБанк, METRO, Цитрус, EVО, OWOX, RIA Media, Interkassa, Depositphotos, SalesDoubler, RevenueLab, Sendpulse, Hostpro, Boosta, OkayCMS, TemplateMonster, UKR.NET, SEOProfy, Reply.io, Serpstat, Ringostat , Netpeak Software, і ін.

В рамках конференції пройшли 4 потоку: SEO для фахівців, РРС для фахівців, Арбітраж трафіку і Інтернет-магазини від А до Я.



Предметом палких дискусій стали чек-лист для зростання онлайн бізнесу, SEO для сайтів на Java Script, підвищення продажів через автоматизацію інтернет-маркетингу, фішки просування в Facebook, Youtube і поради, як виходити в ТОП в найбільш конкурентних нішах на Заході. Також обговорювалися особливості експериментів на тему поширених методів в SEO, автоматизація контекстної реклами в кейсах, і багато іншого!

Яскравим і дуже корисним подією конференції стали 3 панельні дискусії, під час яких топові експерти розповідали свої перевірені фішки в SEO, РРС та арбітражі, а також в просуванні і бізнесі інтернет-магазинів.



Але найголовніше - це атмосфера, яка панувала на 8Р 2018. Організатори зробили все для активного нетворкінгу між учасниками: і Гейміфікація з квест-картою, яка дозволила виграти цінні призи, і спеціальне мобільний додаток 8Р (трохи статистики: це додаток встановили тисячі триста сімдесят чотири учасника та зайшли в нього 42,181 раз!), і чат в Телеграма (в якому триває активне спілкування і після конференції).

Такий підхід дав свої плоди: 96% учасників відзначили круту атмосферу, 84% знайшли корисні контакти і 97% впевнені, що підуть на 8Р 2019, щоб краще розбиратися в інструментарії сучасного інтернет-маркетингу, а також для оффлайн знайомства з ключовими гравцями ринку.

Що ж, ми вже в передчутті і пакуємо валізи і купальники на наступний рік!



Організатор заходу - Octopus Events і агентство інтернет-маркетингу Netpeak.