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У Самарі атакований КНПЗ: спалахнула сильна пожежа

06:15 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У Самарі атакований КНПЗ: спалахнула сильна пожежа Фото: працывник росыйськоъ МНС (Getty Images)
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Самарська область зазнала аатки дронів в ніч на 22 вересня, в результаті було уражено КНПЗ. На об'єкті спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Губернатор регіону Вячеслав Федорищев повідомляв у своєму Telegram після опівночі, що на території Самарської області діє режим безпілотної небезпеки.

Пізніше росіяни в пабліках, посилаючись, ймовірно, на інші канали зв'язку Федорищева, написали про те, що дрони таки атакували область.

Губернатор також закликав жителів Самарської області дотримуватись правил безпеки, відійти подалі від вікон та скляних перегородок, а кадри прольоту безпілотників чи роботи ППО - ні в якому разі ніде не розміщати.

"Великий стовп диму піднявся в області. Про це повідомляють наші підписники. Інформації про наслідки та постраждалих немає. Чекаємо на коментарі уряду", - йдться в одному з пабліків.

На кадрах OSINT-каналів дійсно видно не лише великий осередок загоряння на КНПЗ, а й високий густий стовп чорного диму, який піднявся високо в небо та простягнувся на значну відставнь у бік.

Станом на ранок вівторка, о 5:37 повідомлялось, що пожежа все ще продовжується. На місці працюють співробітники російської МНС.

Самарський КНПЗ - один із великих нафтопереробних заводів у Самарській області РФ. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат і виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та інші нафтопродукти.

Завод має важливе значення для забезпечення паливом регіонів Росії, а його продукція також використовується для військової логістики РФ.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що нафтопереробка на Сизранському та Саратівському нафтопереробних заводах зупинилася через атаку дронів.

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