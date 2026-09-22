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В Самаре атакован КНПЗ: вспыхнул сильный пожар

06:15 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В Самаре атакован КНПЗ: вспыхнул сильный пожар Фото: работник российского МЧС (Getty Images)
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Самарская область претерпела аатки дронов в ночь на 22 сентября, в результате был поражен КНПЗ. На объекте вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал в своем Telegram после полуночи, что на территории Самарской области действует режим беспилотной опасности.

Позже россияне в пабликах, ссылаясь, вероятно, на другие каналы связи Федорищева, написали о том, что дроны атаковали область.

Губернатор также призвал жителей Самарской области соблюдать правила безопасности, отойти подальше от окон и стеклянных перегородок, а кадры пролета беспилотников или работы ПВО ни в коем случае нигде не размещать.

"Большой столб дыма поднялся в области. Об этом сообщают наши подписчики. Информации о последствиях и пострадавших нет. Ждем комментарии правительства", - говорится в одном из пабликов.

На кадрах OSINT-каналов действительно видна не только большая ячейка возгорания на КНПЗ, но и высокий густой столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо и протянувшийся на значительное отставание в сторону.

По состоянию на утро вторника, в 5.37 сообщалось, что пожар все еще продолжается. На месте работают сотрудники российского МЧС.

Самарский КНПЗ – один из крупных нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области РФ. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат и производит бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и другие нефтепродукты.

Завод имеет большое значение для обеспечения топливом регионов России, а его продукция также используется для военной логистики РФ.

Напомним, днями сообщалось, что нефтепереработка на Сызранском и Саратовском нефтеперерабатывающих заводах остановилась из-за атаки дронов.

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