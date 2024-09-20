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Сам собі продюсер. Мессі обрав напрямок роботи після футболу

Фото: Ліонель Мессі після футбольних нагород прагне отримати кінотелевізійні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу Ліонель Мессі заснував продюсерську компанію для створення кінопродукції та телевізійного контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" вирішив стати продюсером. Нова компанія аргентинця отримала назву 525 Rosario на честь рідного міста зірки в провінції Санта-Фе.

У своїй діяльності продюсерська фірма зосередиться на створенні програм для всієї родини та контенту для телебачення преміум-сегменту. Додатково 525 Rosario зніматиме фільми, рекламні ролики для спортсменів і обслуговувати спортивні заходи. Новий бізнес Мессі запустив у співпраці зі Smuggler Entertainment.

Чемпіон світу зблизився з компанією під час зйомок двох документальних серіалів Apple TV+ – "Чемпіонат світу Мессі: Сходження легенди" та "Мессі зустрічає Америку". Нова компанія матиме дві штаб-квартири – в Маямі та Лос-Анджелесі. Контролювати діяльність 525 Rosario будуть родина Мессі та гендиректор Smuggler Entertainment Тім Пасторе.

Ліонель Мессі в 2024 році

Аргентинець розпочав перший повний сезон у складі "Інтера Маямі". "Чаплі" зі старту чемпіонату повели боротьбу за лідерство в Східній конференції МЛС.

Наразі флоридці йдуть на першій сходинці в турнірній таблиці (63 очки). Внесок Мессі в такий результат "Інтера Маямі" колосальний. Статистика аргентинця на цей момент – 14 матчів, 14 м'ячів, 15 результативних передач.

У червні-липні захищав кольори збірної Аргентини на Копа Амеріка. "Альбіселесте" дійшли до фіналу турніру, де мінімально переграли Колумбію. Щоправда, Мессі оформив лише 1 гол.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Месси