Сам прийшов у НАБУ: міністру нацєдності Чернишову вручили підозру

Що заявив Чернишов

"Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав понад 2 години. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині", - написав він.

За його словами, він наразі ознайомлюється з усіма наданими документами.

Що кажуть у НАБУ

Як зазначили у відомстві, НАБУ і САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. У НАБУ не називаються ім'я чиновника, однак незадовго до цього Чернишов написав про свій візит до НАБУ.

У НАБУ зазначили, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Деталі слідства

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Зазначається, що забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За допомогу забудовнику міністр отримав знижку на квартири - замість 30 тис. грн за "квадрат" платив від 1 до 8 тисяч. Загальна вигода склала понад 14,5 млн грн. НАБУ та САП арештували більшість із цих квартир. Дії ексміністра кваліфікували як зловживання владою та отримання хабаря, йому готують запобіжний захід.

Дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.