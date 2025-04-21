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Сальвадор запропонував Венесуелі обмін: 252 депортованих мігрантів на політв'язнів

Понеділок 21 квітня 2025 03:48
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Сальвадор запропонував Венесуелі обмін: 252 депортованих мігрантів на політв'язнів Фото: Найіб Букеле (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Сальвадору Найіб Букеле звернувся до Венесуели з пропозицією обміняти депортованих зі США венесуельців на політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Букеле запропонував обміняти понад 200 депортованих зі США венесуельських мігрантів, на таку ж саму кількість політичних в'язнів, яких утримує лідер Венесуели Ніколас Мадуро.

"Я хочу запропонувати гуманітарну угоду, яка включає репатріацію 100% з 252 депортованих венесуельців в обмін на звільнення і доставку ідентичного числа (252) з тисяч політичних в'язнів, яких ви утримуєте", - написав він у соцмережі Х.

Серед ув'язнених у Венесуелі, яких назвав Букеле, були такі люди:

  • Рафаель Тударес, зять колишнього кандидата в президенти Едмундо Гонсалеса;
  • журналіст Роланд Карреньо;
  • адвокат і активістка Росіо Сан Мігель;
  • Коріна Паріска де Мачадо, мати Марії Коріни Мачадо;
  • а також затримані активісти зі США, Німеччини, Домініканської Республіки, Аргентини, Колумбії та інших країн.

Деякі лідери Венесуели, включно з головою Національної асамблеї Хорхе Родрігесом, заявили, що уряд зробить "усе можливе", щоб звільнити сотні своїх громадян, депортованих США в сумнозвісну в'язницю в Сальвадорі.

Водночас Мадуро неодноразово критикував тактику Букеле щодо депортованих венесуельців, заявляючи, що їх "викрадають" у сальвадорських в'язницях.

Bloomberg зазначає, Букеле й американський лідер Дональд Трамп опинилися під тиском у США після депортації Кілмара Абрего Гарсії, громадянина Сальвадору, якого помилково відправили до в'язниці суворого режиму, відомої як Центр тримання під вартою терористів (Cecot) . Суди США зажадали від Трампа сприяти поверненню Абрего до США, проте адміністрація оскаржила ці заклики.

Депортація злочинців США в Сальвадор

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він "хотів би" депортувати американських злочинців до Сальвадору.

"Я називаю їх доморощеними злочинцями. Ми вивчаємо це і хочемо це зробити. Я б із задоволенням це зробив", - сказав він.

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