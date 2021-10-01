Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана
Фото: Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана (Getty Images)
Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана. В Сальвадоре биткоин является законным платежным средством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Сальвадара.
Наиб Букел опубликовал в Твиттере видео, на котором работники доставляют и устанавливают оборудование для добычи криптовалюты на геотермальной электростанции.
First steps...— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 28, 2021
#Bitcoin pic.twitter.com/duhHvmEnym
Ранее мы писали, что в сентябре Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством.