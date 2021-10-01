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Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана

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Сальвадор, Пятница 01 октября 2021 07:15
Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана Фото: Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана. В Сальвадоре биткоин является законным платежным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Сальвадара.

Наиб Букел опубликовал в Твиттере видео, на котором работники доставляют и устанавливают оборудование для добычи криптовалюты на геотермальной электростанции.

Ранее мы писали, что в сентябре Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством.

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Сальвадор Биткоин
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