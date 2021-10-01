Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана
Фото: Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана (Getty Images)
Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана. У Сальвадорі біткойни є законним платіжним засобом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Сальвадара.
Наіб Букел опублікував в Твіттері відео, на якому працівники доставляють і встановлюють обладнання для видобутку криптовалюти на геотермальній електростанції.
First steps...— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 28, 2021
#Bitcoin pic.twitter.com/duhHvmEnym
Раніше ми писали, що у вересні Сальвадор першим у світі визнав біткойн законним платіжним засобом.