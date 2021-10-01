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Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана

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Сальвадор, П'ятниця 01 жовтня 2021 07:15
Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана Фото: Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткойнів біля підніжжя вулкана. У Сальвадорі біткойни є законним платіжним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Сальвадара.

Наіб Букел опублікував в Твіттері відео, на якому працівники доставляють і встановлюють обладнання для видобутку криптовалюти на геотермальній електростанції.

Раніше ми писали, що у вересні Сальвадор першим у світі визнав біткойн законним платіжним засобом.

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