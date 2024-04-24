Салтівський м'ясокомбінат представив свою продукцію на виставці делікатесів в Іспанії

Салтівський м'ясокомбінат - один із продуктових брендів холдинг SMK Group - представив свою продукцію на Salón de Gourmets. Це - найбільша європейська виставка делікатесів та напоїв, яка цьогоріч проходить в Мадриді (Іспанія) протягом 22-25 квітня та в якій беруть участь виробники з понад 50 країн світу.

"Salón de Gourmets - епохальна подія для всього харчопрому. Тут завжди збираються винятково професійні виробники, гурмани та поціновувачі, які знають смак гарної їжі. Салтівський м'ясокомбінат запропонував свої найкращі та найпопулярніші м'ясні делікатеси та ковбаси, які вже давно полюбилися нашим покупцям за кордоном, в Україні та зокрема в нашому Харкові. Європейці дуже високо оцінили нашу продукцію! На виставці ми вже провели з десяток перемовин із різними постачальниками як з Іспанії, так з інших країн Європи, які зацікавлені в тому, щоб розширити свій асортимент якісними м'ясними виробами українського виробництва", - розповів директор департаменту продажів SMK Group Михайло Бондаренко.

Він додав, що виставковий стенд SMK Group виконаний у національному стилі з елементами соняшника, українських вишитих скатертин, а також у синьо-жовтих і корпоративних кольорах компанії. Консультанти працюють також у національних вишиванках.

Михайло Бондаренко від імені SMK Group також подякував Харківській міській раді, очільнику міста Ігорю Терехову, комунальній Харківській Інвестиційній Агенції та Посольству Україні в Іспанії, які організували та посприяли участі Салтівського м'ясокомбінату у виставці. Зі свого боку Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував холдингу за участь та представлення продукції на високому рівні.

"У такі важкі часи, які переживає наше рідне місто Харків та вся Україна, дуже важливо від місцевої та державної влад підтримати український бізнес. Саме завдяки міжнародному співробітництву Харківської Інвестиційної Агенції з Посольством України в Іспанії наші харківські компанії мають можливість представити свою продукцію на міжнародній 37-й виставці Salón de Gourmets в Мадриді. Ми дуже пишаємося, що така компанія як Салтівський м'ясокомбінат бере участь у такій виставці. Майже 50 тисяч відвідувачів щодня та 2 тисячі експонентів, але саме стенд Салтівського м'ясокомбінату представлений одним із найкращих. Ми й надалі плануємо продовжувати втілювати нові програми, надавати можливості та підтримку бізнесу Харкова для того, щоб виходити на нові ринки та реалізовувати спільні проєкти", - зазначила директорка комунальної установи "Харківська Інвестиційна Агенція" Тетяна Столяренко.

SMK Group - один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька продуктових брендів: магазини в форматі "біля дому" - Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; супермаркети "Рулька", магазини агрофірми "Світанок" та рибні магазини "ЙОРШ".

В асортименті - понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також ще в п'яти країнах Європи - Бельгії, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі.

Фірмові магазини SMK Group (Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та "Рулька") мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати бонусні гривні - 1% від суми покупки (1 бонус = 1 гривня), а також суперкешбек - збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним шелфтокером. Дрібна решта зараховується на бонусний рахунок у скарбничку.