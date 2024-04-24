Салтовский мясокомбинат представил свою продукцию на выставке деликатесов в Испании

Салтовский мясокомбинат - один из продуктовых брендов холдинга SMK Group – представил свою продукцию на Salón de Gourmets. Это - крупнейшая европейская выставка деликатесов и напитков, которая в этом году проходит в Мадриде (Испания) 22-25 апреля и в которой участвуют производители из более чем 50 стран.

"Salón de Gourmets – эпохальное событие для всей пищевой промышленности. Здесь всегда собираются только профессиональные производители, гурманы и ценители, знающие вкус хорошей еды. Салтовский мясокомбинат предложил свои лучшие и самые популярные мясные деликатесы и колбасы, которые давно полюбили наши клиенты за рубежом, в Украине и, в том числе, в Харькове. Европейцы очень высоко оценили нашу продукцию! На выставке мы уже провели ряд переговоров с различными поставщиками из Испании и других европейских стран, которые заинтересованы в расширении ассортимента качественных мясных продуктов украинского производства", - рассказал директор отдела продаж SMK Group Михаил Бондаренко.

Он добавил, что выставочный стенд SMK Group выполнен в национальном стиле с элементами подсолнуха, украинскими вышитыми скатертями, а также в сине-желтом и корпоративном цветах. Консультанты компании работали в национальных вышиванках.

Михаил Бондаренко от имени SMK Group также поблагодарил Харьковский городской совет, мэра города Игоря Терехова, коммунальное Харьковское Инвестиционное Агентство и Посольство Украины в Испании, которые организовали участие Салтовского мясокомбината в выставке. Со своей стороны Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил холдинг за участие и презентацию продукции на высоком уровне.

"В такие трудные времена, которые переживает наш родной город Харьков и вся Украина, очень важно, чтобы местные и государственные власти поддерживали украинский бизнес. Благодаря международному сотрудничеству Харьковского Инвестиционного Агентства с Посольством Украины в Испании, наши харьковские компании имеют возможность представить свою продукцию на международной 37-й выставке Salón de Gourmets в Мадриде. Мы очень гордимся тем, что в такой выставке принимает участие Салтовский мясокомбинат. Почти 50 тысяч посетителей ежедневно и 2 тысячи экспонентов, но именно стенд Салтовского мясокомбината - один из лучших. Мы продолжаем внедрять новые программы, предоставляем возможности и поддержку харьковскому бизнесу для выхода на новые рынки и реализации совместных проектов", - заявила директор коммунального учреждения "Харьковское Инвестиционное Агентство" Татьяна Столяренко.

SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате "у дома" - Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты "Рулька", магазины агрофирмы "Свитанок" и рыбные магазины "ЙОРШ".

Ассортимент включает более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в 600 фирменных магазинах в Украине, а также в пяти других европейских странах - Бельгии, Испании, Италии, Германии и Польше.

Фирменные магазины SMK Group (Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и "Рулька") имеют собственную программу лояльности для постоянных клиентов. Покупатели могут накапливать бонусные гривны - 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбэк - увеличенный процент бонусов для отдельных продуктов, которые отмечены специальным шелфтокером. Небольшой остаток зачисляется на бонусный счет в копилке.