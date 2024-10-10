З салоном із гуми, піску та дерева: незвичний кабріолет Ferrari Roma Spider представили офіційно

Кабріолет Ferrari Roma Spider отримав ексклюзивну версію Tailor Made. Унікальне авто буде виставлена ​​в Музеї Енцо Феррарі в Модені з метою показати нові варіанти оздоблення салону та декору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ferrari.

Серед них – оббивка із суміші шкіри та гуми, деревина контрольованого походження та пісок. Наприклад, матеріал оббивки сидінь отриманий шляхом переплетення тонких смужок шкіри та гуми від старих шин, а роза вітрів та географічні координати Маранелло на капоті нанесені за допомогою лазера.

Для обробки салону також використовували шкіру та деревину, походження якої можна легко відстежити. Однак самий шик – це декоративна накладка на центральній консолі, зроблена формувального піску, який взяли у ливарному цеху. Спеціально для нового суперкара фірма Montblanc випустила ручку в кольорі Oro Mida з золотим пером із платиновим покриттям. До неї додається блокнот, обтягнутий шкірою Rosso Bologna.

Стильний кабріолет приводиться у рух турбованим V8 на 3,9 літра. З ним співпрацює восьмиступінчастий "робот" з двома зчепленнями. Потужність силового агрегату становить 620 кінських сил і 760 Нм максимального крутного моменту. З місця до "сотні" кабріолет розганяється за 3,4 секунди, до 200 км/год – за 9,7 секунди. Максимальна швидкість перевищує 320 кілометрів на годину.