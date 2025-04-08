Салонний фільтр авто: від чого захищає і чи можна без нього

Водії часто ігнорують фільтр салонного повітря, пропускаючи строк заміни чи відмовляючись від нього геть. І роблять дуже неправильно, наражаючи себе відразу на кілька небезпек.

Про те, чому не можна їздити без салонного фільтру, якщо він передбачений конструкцією, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Салонний фільтр – не тільки елемент комфорту, а й чинник безпеки. Хоча в першу чергу він створювався для очищення повітря, яке кліматична установка, її опалювач та кондиціонер, забирають з вулиці до салону.

Від чого захищає салонний фільтр

Перш за все, фільтр салону затримує пил і дрібне сміття рослинного походження. Але якщо говорити не про дешевий елементарний виріб, а про фільтри провідних світових виробників, то вони не пропускають до машини і некорисні мікрочастинки, які викликають хворобливу реакцію організму людини. Наприклад, фільтри новітніх поколінь, випущені в обіг останні рік-два, поглинають алергенні частинки, шкідливі гази, віруси, бактерії, спори плісняви.

Нарешті, високоякісний сучасний фільтр, з шаром активованого вугілля, антимікробним шаром та наелектризований бар’єром, затримує навіть запахи. Тобто пасажири не відчувають смороду від вихлопу старих вантажівок, різного роду "пахучих" підприємств поблизу дороги тощо.

Чому салонні фільтри коштують дорого

Простенький фільтр насправді недорогий, але якщо ви хочете, щоб можливості кліматичної установки машини використовувались "на всі сто", треба буде придбати фільтр більш високого класу. І тоді справді доведеться заплатити дорожче.

Ціна пояснюється складною конструкцією фільтрувального елемента, адже їх конструктори вирішують дві взаємовиключні проблеми: затримання мікрочастинок розміром до 1 мікрона та умова не створювати значного опору потоку повітря – щоб він не гальмувався на вході в машину. А такий функціонал справді коштує недешево.

Безпека і салонний фільтр

Салонний фільтр, який не замінили вчасно, обмежує надходження свіжого повітря в салон. І це часто призводить до запотівання вікон, яке може статись майже миттєво, скажімо, при потраплянні холодного дощу на лобове скло, при виїзді з тихої локації на простір, що продувається морозним повітрям тощо. Певно, зрозуміло, чим може закінчитися ситуація, коли водій несподівано втратив оглядовість під час руху.

Між іншим, високоякісні фільтри мають такий плюс, що відрізняються великим терміном служби, наприклад, деякі з них експерти радять замінювати кожні 15 000 тис. км або раз на рік.

Друга причина, чому старий і забитий салонний фільтр може заважати безпеці руху, у тому, що він, хоч і пропускаючи повітря через себе, може при тому не очищувати його як слід. Відтак, пил та подібний мікроскопічний бруд, потрапивши у салон, буде осідати і на склі – а значить, воно і запотіватиме швидше – і заважатиме водієві дуже інтенсивно.

А якщо без фільтра?

Коли засмічений фільтр починає дошкуляти, заважаючи створенню нормального мікроклімату і провокуючи запотівання скла, деякі водії просто видаляють його. Дійсно, опалення і кондиціонер починають працювати на повну силу – але це триватиме не дуже довго. Адже сміття з неочищеного повітря буде забивати стільники радіатора кондиціонера (чи опалювача), оскільки весь потік повітря (неочищений!) проходить через нього. Врешті решт власник отримає ті ж симптоми, що і при переповненому фільтрі – запотівання і слабку ефективність кліматичної установки. Але щоб виправити проблему, доведеться витратити набагато більше грошей, ніж потребувала б заміна фільтра – бо для очищення радіаторів доводиться демонтувати повністю торпедо.

Коротко

Головне, щоб салонний фільтр був і щоб він не був засмічений. Тоді в салоні буде чисте повітря, потрібна температура і вікна не будуть запотівати несподівано і без видимих причин. Це задоволення цілком доступно для середньостатистичного автомобіліста. А коли вже є бажання захиститись від запахів та різного роду мікроскопічних ворогів, то тоді можна буде витратити додаткові гроші на дорогий багатошаровий фільтр салону.

При підготовці статті були використані матеріали Bosch та AutoBild.