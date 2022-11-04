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Салліван про звільнення Херсона: США зроблять все можливе, щоб допомогти

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) зроблять усе можливе, щоб Збройні сили України могли продовжувати звільнення своїх територій, зокрема Херсона.

Про це на брифінгу у Києві заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми почули доповіді командувачів щодо цього напрямку... І не мені характеризувати обстановку в полі бою. Втім, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції", - зазначив він.

За його словами, сьогодні під час візиту до України він якраз обговорював, що треба для наступальних операцій.

"Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з підтримкою з огляду на ті завдання, які були визначені. І ми робитимемо все можливе, щоб допомогти", - додав Салліван.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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Сполучені Штати АмерикиХерсонВійна Росії проти України