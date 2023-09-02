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Салліван зустрівся з керівниками антикорупційних установ України: про що говорили

Субота 02 вересня 2023 03:19
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Салліван зустрівся з керівниками антикорупційних установ України: про що говорили Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

До української делегації увійшли: директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Верховного суду Віра Михайленко. Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною в боротьбі з корупцією та в забезпеченні автономії антикорупційних інституцій.

У заяві Білого дому йдеться, що Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.

Також, США підтвердили непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.

Співпраця НАБУ та ФБР

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США підписали меморандум про поглиблення співпраці. Установи обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.

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