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Салливан встретился с руководителями антикоррупционных учреждений Украины: о чем говорили

Суббота 02 сентября 2023 03:19
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Салливан встретился с руководителями антикоррупционных учреждений Украины: о чем говорили Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

В украинскую делегацию вошли: директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и председатель Верховного суда Вера Михайленко. Стороны обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии антикоррупционных институций.

В заявлении Белого дома говорится, что Салливан подчеркнул жизненно важное значение для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институций, способных расследовать, преследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции вне зависимости от того, куда они ведут.

Также США подтвердили непреклонную поддержку антикоррупционных реформ в Украине и отважную защиту Украиной своей демократии от российской агрессии.

Сотрудничество НАБУ и ФБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум об углублении сотрудничества. Учреждения будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

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