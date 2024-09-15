Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні

"Мирні" ініціативи ззовні

Politico нагадує, що з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році, було висунуто різні ініціативи щодо припинення війни в Україні.

Зокрема, самопроголошені "миротворчі місії" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, або ж пропозиція Китаю та Бразилії припинити вогонь та заморозити лінію фронту.

Днями раніше ми писали, що кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Джей Ді Венс припустив, що може передбачати мирний план кандидата у президенти Америки Дональда Трампа. За його словами, мова може йти про створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях, і водночас Україна повинна буде відмовитись від вступу до НАТО.

При цьому у своїй статті Politico наголосило, що лише формула світу, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, включає повернення всіх українських територій, захоплених Росією.

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