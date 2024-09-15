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Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинское правительство должно стать лидером в вопросе завершения войны в Украине. Мирный план не должен быть навязан стране извне.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он отметил, что любая мирная инициатива, которая противоречит суверенитету и территориальной целостности, не будет справедливой и устойчивой.

"Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народу Украины, который противоречит основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не является справедливым и устойчивым", - сказал Салливан.

"Мирные" инициативы извне

Politico напоминает, что с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, были выдвинуты различные инициативы по прекращении войны в Украине.

В частности, самопровозглашенные "миротворческие миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или же предложение Китая и Бразилии прекратить огонь и заморозить линию фронта.

На днях мы писали, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предположил, что может предусматривать мирный план кандидата в президенты Америки Дональда Трампа. По его словам, речь может идти о создании "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях, и в то же время Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО.

При этом, в своей статье Politico подчеркнуло, что лишь формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, включает возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией.

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