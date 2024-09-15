"Мирные" инициативы извне

Politico напоминает, что с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, были выдвинуты различные инициативы по прекращении войны в Украине.

В частности, самопровозглашенные "миротворческие миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или же предложение Китая и Бразилии прекратить огонь и заморозить линию фронта.

На днях мы писали, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предположил, что может предусматривать мирный план кандидата в президенты Америки Дональда Трампа. По его словам, речь может идти о создании "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях, и в то же время Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО.

При этом, в своей статье Politico подчеркнуло, что лишь формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, включает возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией.

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