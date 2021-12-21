Салливан во время визита в Израиль обсудит угрозы, исходящие от Ирана

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан планирует посетить Израиль с официальным визитом. Одна из основных тем для обсуждения во время визита - угрозы, исходящие от Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Белый дом сообщил, что Салливан в ходе визита в Израиль встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом и высокопоставленными израильскими правительственными чиновниками.

"Иран будет занимать очень важное место в повестке визита в Израиль на этой неделе", - говорится в сообщении.

Салливан отметил, что в Израиле он продолжит обсуждение "угроз, исходящих от Ирана, особенно его ядерной программы, а также его дестабилизирующей деятельности в регионе".