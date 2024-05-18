Салліван відвідає Саудівську Аравію та Ізраїль і проведе переговори щодо Сектору Газа

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на цих вихідних відвідає Саудівську Аравію та Ізраїль, де обговорить мирне врегулювання ситуації в Секторі Газа та варіанти угоди Ізраїлю з ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, в суботу, 18 травня, Салліван вирушить до Саудівської Аравії для переговорів зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, а в неділю відвідає Ізраїль, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу повідомив журналістам, що під час переговорів з ізраїльтянами, Салліван буде наголошувати на необхідності цілеспрямованої боротьби з бойовиками ХАМАСу в Секторі Газа, а не повномасштабного штурму Рафаху - міста на півдні регіону.

За словами Кірбі, Салліван на переговорах з саудитами обговорить "двосторонні і регіональні питання, включно з війною в Газі та, звичайно ж, зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру і безпеки в регіоні".

Американський чиновник повідомив, що цього тижня регіон для консультацій відвідує посланець Байдена на Близькому Сході Бретт МакГерк. Він відвідає Доху для обговорення зусиль зі звільнення заручників, що утримуються ХАМАСом і приєднається до Саллівана під час візитів до Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Джерела повідомляють, що адміністрація Байдена і Саудівська Аравія завершують роботу над угодою про гарантії безпеки США і допомогу в цивільній ядерній сфері. Водночас ізраїльсько-саудівська угода про нормалізацію відносин, передбачена як частина "великої угоди" на Близькому Сході, залишається недосяжною.

Кірбі сказав, що однією з центральних тем переговорів Саллівана з Нетаньяху та іншими високопоставленими ізраїльськими чиновниками, стане ситуація довкола міста Рафах. Ізраїль погрожував широким наступом на це місто на півдні Сектора Газа, однак США виступають проти цієї операції через побоювання за сотні тисяч палестинців, які втекли звідти, щоб не брати участь у бойових діях в інших частинах Гази.

За словами Кірбі, Салліван виступатиме за більш цілеспрямований підхід до бойовиків ХАМАС у Рафаху. Він також повідомив, що радник Байдена з питань безпеки обговорить нещодавні спроби досягти угоди з ХАМАС щодо звільнення хворих, літніх людей і поранених заручників, які утримуються з моменту захоплення бойовиками заручників на півдні Ізраїлю 7 жовтня.