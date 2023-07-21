Салліван розповів, коли США почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже за декілька тижнів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.
Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Нідерланди, Данія та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.
Україна чекає, коли перша група пілотів відбуде на навчання, які, ймовірно, розпочнуться у Данії.
Також у Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 цього року. Але США вважають, що це кардинально не змінить ситуацію на полі бою.
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