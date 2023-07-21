UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Салліван розповів, коли США почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Фото: у Білому домі розповіли про навчання українців на F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже за декілька тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

F-16 для України

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Нідерланди, Данія та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Україна чекає, коли перша група пілотів відбуде на навчання, які, ймовірно, розпочнуться у Данії.

Також у Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 цього року. Але США вважають, що це кардинально не змінить ситуацію на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News