Салливан рассказал, когда США начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16

F-16 для Украины

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Нидерланды, Дания и Румыния официально подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украина ждет, когда первая группа пилотов отбудет на обучение, которое, вероятно, начнется в Дании.

Также в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 в этом году. Но США считают, что это кардинально не изменит ситуацию в поле боя.

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