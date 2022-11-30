Салліван провів брифінг щодо війни в Україні для ключових сенаторів США
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів брифінг для ключових американських сенаторів, головною темою якого став перебіг війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У виданні зазначають, що брифінг проводився для чотирьох лідерів Сенату, а також голів та членів комітетів збройних сил, розвідки та міжнародних відносин.
Після брифінгу сенатори розповіли, що він був присвячений усім аспектам воєнних дій в Україні.
"Я б зробив усе трохи інакше... але вони (адміністрація президента США Джо Байдена - ред.) глибоко віддані справі, тісно співпрацюють з нашими союзниками і мають плани на випадок непередбачених обставин, які можуть піти не так", - заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.
Також сенатор-демократ Боб Менендес розповів, що це був "глибокий" брифінг про військові дії, але не було обговорення потреб у додатковому фінансуванні.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що зараз США зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні системи ППО.
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