ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Салліван провів брифінг щодо війни в Україні для ключових сенаторів США

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 30 листопада 2022 21:37
Салліван провів брифінг щодо війни в Україні для ключових сенаторів США Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів брифінг для ключових американських сенаторів, головною темою якого став перебіг війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У виданні зазначають, що брифінг проводився для чотирьох лідерів Сенату, а також голів та членів комітетів збройних сил, розвідки та міжнародних відносин.

Після брифінгу сенатори розповіли, що він був присвячений усім аспектам воєнних дій в Україні.

"Я б зробив усе трохи інакше... але вони (адміністрація президента США Джо Байдена - ред.) глибоко віддані справі, тісно співпрацюють з нашими союзниками і мають плани на випадок непередбачених обставин, які можуть піти не так", - заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

Також сенатор-демократ Боб Менендес розповів, що це був "глибокий" брифінг про військові дії, але не було обговорення потреб у додатковому фінансуванні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що зараз США зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні системи ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Сенат США Конгресс США Війна Росії проти України
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію