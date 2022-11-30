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Салливан провел брифинг по войне в Украине для ключевых сенаторов США

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Вашингтон, Среда 30 ноября 2022 21:37
Салливан провел брифинг по войне в Украине для ключевых сенаторов США Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел брифинг для ключевых американских сенаторов, главной темой которого стал ход войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В издании отмечают, что брифинг проводился для четырех лидеров Сената, а также председателей и членов комитетов по вооруженным силам, разведке и международным отношениям.

После брифинга сенаторы рассказали, что он был посвящен всем аспектам военных действий в Украине.

"Я бы сделал все немного по-другому... но они (администрация президента США Джо Байдена - ред.) глубоко преданы делу, тесно сотрудничают с нашими союзниками и имеют планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут пойти не так", - заявил сенатор-республиканец Джим Риш.

Также сенатор-демократ Боб Менендес рассказал, что это был "глубокий" брифинг о военных действиях, но не было никакого обсуждения потребностей в дополнительном финансировании.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО.

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