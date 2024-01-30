Салліван обговорив із главою МЗС Китаю війну Росії проти України

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Стороги оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем ще в листопаді.

Сторони також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близький Схід, КНДР, Південно-Китайське море.

Що передувало

Минулого року лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували в підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.

На початку січня представники оборонних відомств США та Китаю відновили переговори про координацію політики у Пентагоні.

Згодом ЗМІ повідомили, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван проведе приватну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І для стабілізації відносин між країнами.

Пекін оцінив зустріч Саллівана та Ван І як змістовні і плідні переговори, які були спрямовані на подальше виконання обіцянки лідерів Китаю та США вести діалог.