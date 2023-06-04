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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Салліван про контрнаступ ЗСУ: Київ поверне стратегічно важливу територію

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати вважають, що очікуваний контрнаступ Збройних сил України призведе до того, що Київ поверне стратегічно важливу територію.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Скільки саме, в яких місцях, це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми вважаємо, що українці зустрінуть успіх у цьому контрнаступі", - заявив він.

При цьому Салліван додав, що розвиток подій на полі бою матиме великий вплив на будь-які майбутні переговори.

"Але ось що я скажу: президент Зеленський сам сказав, що ця війна в кінцевому підсумку закінчиться дипломатичним шляхом", - заявив він.

Контрнаступ ЗСУ

Політичне і військове командування України неодноразово заявляло про підготовку українських воїнів до контрнаступу з метою продовження звільнення територій від російських загарбників.

Спочатку передбачалося, що контрнаступ розпочнеться навесні, і водночас очікувалося, що активні бої триватимуть влітку.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові вже готові до контрнаступних дій, проте невідомо, коли саме вони розпочнуться.

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