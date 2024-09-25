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Сальдо судитимуть за викрадення майже 3 тисяч тонн українського зерна

Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо так званого "губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо. Його звинувачують у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що як керівник вищого рангу на окупованій території Херсонської області, Сальдо здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів".

Підприємство займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 млн гривень.

Справа Сальдо

Нагадаємо, колишній мер Херсона Володимир Сальдо є колаборантом. Він почав співпрацювати з окупантами після того, як вони у 2022 році взяли під контроль Херсонську область. Окупанти призначили його "губернатором" області.

Нещодавно суд заочно засудив Сальдо до 15 років ув'язнення. Його звинуватили у державній зраді.

Також наприкінці серпня цього року активи колаборанта та його родичів конфіскували та передали державі.

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Владимир СальдоХерсонська область