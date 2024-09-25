Сальдо судитимуть за викрадення майже 3 тисяч тонн українського зерна

Справа Сальдо

Нагадаємо, колишній мер Херсона Володимир Сальдо є колаборантом. Він почав співпрацювати з окупантами після того, як вони у 2022 році взяли під контроль Херсонську область. Окупанти призначили його "губернатором" області.

Нещодавно суд заочно засудив Сальдо до 15 років ув'язнення. Його звинуватили у державній зраді.

Також наприкінці серпня цього року активи колаборанта та його родичів конфіскували та передали державі.

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