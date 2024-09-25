Сальдо судитимуть за викрадення майже 3 тисяч тонн українського зерна

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо так званого "губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо. Його звинувачують у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що як керівник вищого рангу на окупованій території Херсонської області, Сальдо здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств. Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів". Підприємство займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання. Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона. Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 млн гривень.