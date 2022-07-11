Сальдо сам на себя покушался, - в Херсонской ОВА опровергли "покушение" на местного гауляйтера

Российские СМИ распространили информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам. Однако в Херсонской ОВА опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя .

"То что распространили пропагандистские каналы и СМИ РФ - это Сальдо сам на себя покушался и сам сабе спас. Это очередная "победа" российской пропаганды. Никакого покушения там не было. Если бы действовали наши партизаны, то был бы результат", - заявил Хлань.

Он добавил, пусть российские пропагандисты не позорят наше партизанское движение этим постановочным покушением с картинками взрывчатки из Google.