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Сальдо сам на себе робив замах, - в Херсонській ОВА спростували "замах" на місцевого гауляйтера

Фото: Володимир Сальдо (Facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські ЗМІ поширили інформацію, що нібито українські партизани у Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам. Однак у Херсонській ОВА спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"Те що розповсюдили пропагандиські канали і ЗМІ РФ - це Сальдо сам на себе покушався і сам сабе врятував. Це чергова "перемога" російської пропаганди. Ніякого замаху там не було. Якби діяли наші партизани, то був би результат", - заявиви Хлань.

Він додав, хай російські пропагандисти не ганьблять наш партизанський рух цим постановочним замахом з картинками вибухівки з Google.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по базі окупантів на території окупованої Херсонської області.

Також українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.

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