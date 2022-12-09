Сальдо нафантазував нове місто на Арабатській стрілці. Нібито це ідея Путіна

Про це заявив гауляйтер Володимир Сальдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це буде ще одне нове абсолютно місто. Зараз уже йдуть проектні роботи. Маховик швидко крутиться. Для молоді, я думаю, це дуже важливо. І місце для роботи буде, і місце для відпочинку буде. Все буде поряд і близько", - заявив Сальдо. .

Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін ще нічого не говорив у своїх виступах щодо будівництва нового міста на тимчасово окупованій території Херсонської області.