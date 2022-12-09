Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке. Якобы это идея Путина

На временно оккупированной Арабатской стрелке оккупанты якобы собираются построить новый город с кварталом для правительства коллаборантов.
Об этом заявил гауляйтер Владимир Сальдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко", - заявил Сальдо.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин еще ничего не говорил в своих выступлениях о строительстве нового города на временно оккупированной территории Херсонской области.
Напомним, сегодня Путин заявил, то Россия должна была раньше начинать полномасштабное вторжение в Украину.
Также ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.
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