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Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке. Якобы это идея Путина

Фото: Сальдо нафантазировал новый город на Арабатской стрелке (facebook.com/favoriteKherson)
Автор: Константин Широкун

На временно оккупированной Арабатской стрелке оккупанты якобы собираются построить новый город с кварталом для правительства коллаборантов.

Об этом заявил гауляйтер Владимир Сальдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко", - заявил Сальдо.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин еще ничего не говорил в своих выступлениях о строительстве нового города на временно оккупированной территории Херсонской области.

Напомним, сегодня Путин заявил, то Россия должна была раньше начинать полномасштабное вторжение в Украину.

Также ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.

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Херсонская областьВторжение России в УкраинуВладимир Путин