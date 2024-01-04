UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Саки, Новофедорівка, Євпаторія. В окупованому Криму лунають вибухи

Фото: в Криму лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 4 січня в різних містах окупованого Криму чули звуки вибухів. Зокрема про небезпеку повідомляли в Саках, Новофедорівці, Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".

За даними Telegram-каналу, у Саках, Новофедорівці, Євпаторії та Віліному місцеві жителі чули вибухи.

 

Тим часом російські пабліки повідомляють про атаки безпілотників.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня у тимчасово окупованому Криму вже лунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Євпаторії.

У мережі публікували фото та відео, на яких можна було помітити густий дим після вибухів.

Пізніше у Страткомі Збройних сил України повідомили про те, що наші військові вдарили по пункту з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

При цьому командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за бездоганну роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України