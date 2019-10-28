В Сахаре построили самую мощную в мире солнечную электростанцию

Скриншот (EBRD / YouTube)

Парк солнечных батарей способен обеспечить электричеством более миллиона жилых домов

В египетской пустыне Сахара начал работать самый большой солнечный парк Benban. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Парк содержит 6 млн фотоэлектрических панелей. Его мощность составляет более 1,5 ГВт.

Отмечается, что на реализацию проекта ушло 3 года. ЕБРР профинансировал создание 16-ти из 32 участков электростанции.

Солнечная электростанция построена в окрестностях города Ауса и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря мощности в 1,5 ГВт парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов.

При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт.

Ранее крупнейшей СЭС в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью 1,54 ГВт.

Благодаря новой экологически чистой солнечной электростанции Египет сможет ежегодно предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10357, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

В правительстве подсчитали, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.